شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم البلدى.. والكيلو يبدأ من 130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
وقال مصطفى غازي صاحب محل جزارة وعضو شعبة القصابين، إن أسعار اللحوم الكندوز تراوحت بين 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو،و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.
وأشار غازى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن سعر كباب الحلة تراوح بين 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.