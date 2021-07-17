شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات مصر من الذهب غير النقدى لـ80.6 مليون دولار فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، أن قيمة الواردات المصرية من أشكال الخام من ذهب غير نقدي نحو 80.6 مليون دولار، في شهر إبريل الماضي، بينما كانت 4.1 مليون دولار في شهر إبريل عام 2020، بزيادة بلغت نحو 76.5 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 1887%.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات الذهب غير النقدى جاءت ضمن قائمة السلع الأكثر استيرادا خلال شهر ابريل الماضى، والتى ضمت واردات كلا من واردات منتجات البترول وبلغت قيمتها 659.9 مليون دولار فى أبريل الماضى، مقابل 71.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 824.5%، بالإضافة إلى واردات فول الصويا وبلغت قيمتها 266.9 مليون دولار فى ابريل الماضي، مقابل 123.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 115.4%، إلى جانب الواردات من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 258.9 مليون دولار، مقابل 203.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 27.2%.

وبـلغت قيـمة العجز فى الميـزان التجارى 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 13.3٪، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 47.4٪، حيـث بلغت 2.84 مليار دولار خلال شهـر أبريل الماضى، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12%.