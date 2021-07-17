شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بيبسيكو" يغلق مرتفعاً مع استمرار التفاؤل عقب نتائج أعمالها الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بيبسيكو" خلال تداولات اليوم الجمعة مع استمرار التفاؤل بين المستثمرين تجاه مبيعات شركة المشروبات الغازية الأمريكية بعد صدور نتائج الأعمال الفصلية.



وفي بيانها، رفعت شركة "بيبسيكو" توقعاتها بشأن أرباح عام 2021 بفضل الطلب القوي على المشروبات الغازية بالتزامن مع عودة الأماكن الترفيهية والمطاعم والملاعب الرياضية حول العالم للعمل بعد إغلاقها بسبب كورونا الأمر الذي ينعش الطلب على منتجات الشركة.



وأعادت دول على رأسها الولايات المتحدة فتح الساحات العامة أمام المواطنين دون الحاجة للتقيد بالإجراءات الاحترازية وذلك نتيجة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهو ما رفع مبيعات "بيبسيكو" في أمريكا الشمالية بنسبة 24% في الربع السنوي الثاني.



وارتفعت أرباح "بيبسيكو" إلى 2.36 مليار دولار في الربع الثاني من 1.65 مليار دولار في نفس الفترة قبل عا، كما قفز صافي إيرادات الشركة بنسبة 20.5% إلى 19.22 مليار دولار في الربع الثاني بينما توقع محللون ارتفاع الإيرادات إلى 17.96 مليار دولار.



وتتوقع "بيبسيكو" ارتفاع أرباحها في عام 2021 بنسبة 11% مقارنة بعام 2020.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "بيبسيكو" بنسبة 0.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 155.8 دولار.