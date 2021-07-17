شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يغلق مرتفعا بأكثر من 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" خلال تداولات اليوم الجمعة بشكل قوي عقب قرار من السلطات المالية الأمريكية بإدراج سهم شركة التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية إلى مؤشر "إس أند بي 500".



وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن قرار إدراج سهم "موديرنا" سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من جلسة الحادي والعشرين من يوليو/تموز.



وجاء ذلك في ظل المكاسب المتلاحقة لسهم "موديرنا" لا سيما منذ طرح لقاحها الواعد المضاد لفيروس كورونا.



وأثبتت دوريات طبية ومجلات علمية أن لقاح شركة "موديرنا" يوفر مناعة أقوى بعشرة أضعاف من لقاحات أخرى مثل "سينوفاك" و"سينوفارم".



تجدر الإشارة إلى أن "موديرنا" حصلت على موافقة وكالة الغذاء والدواء على الاستخدام الطاريء للقاحها في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 10.3% وأغلق جلسة الجمعة عند 286.4 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة حاليا بنحو 114 مليار دولار، وبلغ السهم أعلى سعر في الجلسة عند 288.8 دولار في حين سجل أقل سعر عند 271.5 دولار.