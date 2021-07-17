شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مورجان ستانلي" يغلق منخفضا بعد استيعاب نتائج الأعمال الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "مورجان ستانلي" خلال تداولات اليوم الجمعة عقب استيعاب الأسواق لنتائج الأعمال الفصلية والتي شهدت تحقيق البنك الأمريكي إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات خلال الربع السنوي الثاني.



وأفاد البنك الأمريكي في بيان أن نتائج أعماله تحسنت في الربع الثاني نتيجة ارتفاع رسوم الصفقات وتقيدم المشورة للعملاء من الأثرياء.



وارتفعت أرباح "مورجان ستانلي" مسجلة 3.5 مليار دولار أو ما يعادل 1.85 دولار لكل سهم في الربع السنوي الثاني، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي أشارت إلى تحقيق أرباح عند 1.6 دولار لكل سهم.



وحقق البنك إيرادات فصلية بنحو 14.8 مليار دولار في الربع الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إيرادات عند 13.9 مليار دولار من 13.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مورجان ستانلي" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 91.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 93.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 91.1 دولار.