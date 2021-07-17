شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع خسائرها و"داو جونز" يهبط بنحو 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية بنسبة 1.3% في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.4%.



وانخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيية – وفق مسح مشترك بين جامعة متشيجان ووكالة رويترز – إلى 80.8 نقطة في الشهر الماضي من 85.5 نقطة بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 86.5 نقطة.



وتترقب الأسواق عن كثب تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات بعد إعلان بعض البنوك نتائجها هذا الأسبوع، وفي الأيام القليلة المقبلة، ستعلن شركات التكنولوجيا الأمريكية عن نتائج أعمالها.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.2% أو ما يعادل 16 سنتا وأغلق عند 71.81 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 3.7%، وبلغ أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 70.4 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول 0.2% أو ما يعادل 12 سنتا وأغلق عند 73.59 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 2.6%، وبلغ أعلى سعر عند 74.09 دولار وأقل سعر عند 72.3 دولار.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 299 نقطة) إلى 34687 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 35090 نقطة وأقل مستوى عند 34647 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 4327 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 4375 نقطة وأقل مستوى عند 4322 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 116 نقطة) إلى 14427 نقطة، وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 14623 نقطة وأقل مستوى عند 14413 نقطة.