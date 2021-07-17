شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق على ارتفاع رغم صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمرار التأثير الإيجابي لبيانات الواردات الصينية.



وارتفعت واردات الصين من الصويا الأمريكية في يونيو/حزيران بنسبة 11.6% إلى 10.72 مليون طن من 9.61 مليون طن في مايو/أيار.



يأتي ذلك في ظل شراهة الصين نحو شراء المزيد من السلع الزراعية خاصة الحبوب لإطعام حيوانات المراعي.



وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ارتفعت واردات الصين من الصويا الأمريكية بنسبة 8.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبلغت 48.96 مليون طن في النصف الأول هذا العام.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.6% وأغلقت عند 13.91 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.08 دولار وأقل سعر عند 13.77 دولار.