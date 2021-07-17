شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الفضة بأكثر من 2.5% عقب صدور بيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية بنسبة 1.3% في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.4%.



وتترقب الأسواق عن كثب تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات بعد إعلان بعض البنوك نتائجها هذا الأسبوع، وفي الأيام القليلة المقبلة، ستعلن شركات التكنولوجيا الأمريكية عن نتائج أعمالها.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 25.7 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.5 دولار وأقل سعر عند 25.6 دولار.