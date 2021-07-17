شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض بعد قرار متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب قرار متوقع من جانب البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.



وأعلن البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند -0.10% دون تغيير.



وقرر البنك المركزي العمل بسياته النقدية من أجل مواصلة الدعم لثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود في اليابان ودول العالم لمكافحة فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



هذا، وتلوح في الأفق المزيد من الضغوط التصخمية أبرزها في الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية نتيجة التعافي تدريجيا من فيروس كورونا.



ويرى مراقبون أن هذه الإشارات التضخمية مؤقتة وسوف تشهد تباطؤا في الأشهر القليلة المقبلة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 110، وسجل أعلى سعر عند 110.3 في حين سجل أقل سعر عند 109.7.