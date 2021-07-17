شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلى عن مكاسبه ويستقر إيجابياً خلال التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية بعد بيانات ثقة المستهلكين.



وكانت العملة الأمريكية قد تلقت دعما من التوقعات باستمرار صعود التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة قبل التباطؤ مجددا.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية بنسبة 1.3% في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.4%.



وانخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيية – وفق مسح مشترك بين جامعة متشيجان ووكالة رويترز – إلى 80.8 نقطة في الشهر الماضي من 85.5 نقطة بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 86.5 نقطة.



وتترقب الأسواق عن كثب تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات بعد إعلان بعض البنوك نتائجها هذا الأسبوع، وفي الأيام القليلة المقبلة، ستعلن شركات التكنولوجيا الأمريكية عن نتائج أعمالها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.