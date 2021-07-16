شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهي الأسبوع منخفضا بسبب مخاوف الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يطرأ تغيير يُذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة وأنهت الأسبوع منخفضة، إذ اعتراها الضعف في تداولات متقلبة بفعل توقعات بنمو الإمدادات في الوقت الذي قد تؤدي فيه زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى فرض قيود العزل العام وتراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمائة لتبلغ 73.59 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمائة ليبلغ 71.81 دولار عند التسوية.

وفي وقت سابق من الجلسة، نزل الخامان القياسيان ما يزيد على دولار للبرميل.

وعلى الرغم من المكاسب المحدودة، تراجع برنت قرابة ثلاثة بالمائة هذا الأسبوع، وهو الانخفاض الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل 2020. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو أربعة بالمائة هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مارس.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يونيو إذ ظل الطلب على السلع قويا حتى مع تحول الإنفاق مجددا إلى الخدمات، مما عزز التوقعات بأن النمو الاقتصادي تسارع في الربع الثاني.