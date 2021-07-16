شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن أول مدير تنفيذى لمركز تحكيم المنازعات غير المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع الشهر الجاري اختيار الدكتورة ماريان قلدس لمنصب المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، لتصبح أول من تتولى هذا المنصب بعد صدور النظام الأساسي للمركز، ويقدم ”الخليج 365” 5 معلومات عن أول مدير تنفيذي لمركز التحكيم وهي:

1- تخرجت ماريان قلدس من كلية إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

2- التحقت "قلدس" للعمل بوزارة العدل وخلال عملها درست القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرجت من الجامعة بتقدير مرتفع.

3- واصلت ماريان دراسة القانون وحصلت على ماجستير من جامعة أنديانا ودكتوراه في القانون من جامعة مونتريال بكندا بتقدير عام exceptional مع مرتبة الشرف.

4- خلال فترة دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حصلت على العديد من الدورات وشاركت في العديد من المؤتمرات، كما شغلت منصب رئيس تحرير إحدى المجلات العلمية.

5- شغلت عدة وظائف بوزارة العدل والنيابة الإدارية كان آخرها عضو المكتب الفني للإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية.

وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية، يختص المركز بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.