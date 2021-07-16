شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تتصدر القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية خلال أسبوع بنسبة 11.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 11.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 9.5%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6.5%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التعليمية بنسبة 6.2%، 6%، على التوالي، وصعد قطاع العقارات بنسبة 5.5%، ثم قطاعي مواد البناء والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.2%، 4.1%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.6%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.1%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.4%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.2%، وزاد قطاعي التجارة والموزعون والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.7%، 1.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة وحيدًا بنسبة 1.4%.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 10561.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.68% ليغلق عند مستوى 2474.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.39% مغلقًا عند مستوى 3428.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.5% مغلقًا عند مستوى 12979.61 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع في شهر يوليو بنسبة 14.28% ليغلق عند مستوى 2964.23 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثاني في شهر يوليو، ليغلق عند مستوى 679.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 351.5 مليار جنيه إلى 364.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.4 مليار جنيه إلى 117.4 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 464.9 مليار جنيه إلى 481.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%.