شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض عقب صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية بنسبة 1.3% في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.4%.



وتترقب الأسواق عن كثب تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات بعد إعلان بعض البنوك نتائجها هذا الأسبوع، وفي الأيام القليلة المقبلة، ستعلن شركات التكنولوجيا الأمريكية عن نتائج أعمالها.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:47 بتوقي جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1812 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1832.7 دولار وأقل سعر عند 1809.5 دولار.