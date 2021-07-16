شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الوقفة وأول أيام عيد الأضحى إجازة بمراكز تطعيمات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تقرر أن يكون يومى الوقفة وأول أيام عيد الأصحى المبارك إجازة بجميع مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالجمهورية علي أن يتم استئناف العمل من ثانى أيام العيد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم استئناف العمل على الفور والاستمرار في تطعيم المواطنين وتلقيحهم ضد فيروس كورونا ثاني أيام العيد بجميع المراكز الصحية، مشيرا إلى أن تلقيح المواطنين مستمرا حتى الآن داخل المراكز التي تم تخصيصها لذلك.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.