شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تؤكد الانتهاء من تطوير 52 مركزا فى 20 محافظة نهاية يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد جمال، منسق القطاع التنفيذى لمؤسسة "حياة كريمة"، إن نهاية شهر يوليو 2022 سيجرى الانتهاء من تطوير 52 مركزا فى 20 محافظة، وأن الإعلان الحقيقى للمشروع القومى حياة كريمة بدأ بإطلاق الرئيس للوثيقة فى المؤتمر الأول، مؤكدا أن الانتهاء التنفيذى فى المرحلة الأولى وصل إلى 80%.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها "اليوم"، المذاع على قناة DMC، أن المشروع القومى حياة كريمة هو مشروع الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، وأن المبادرة خلقت نوعا من التواصل ما بين مؤسسات الدولة ببعضها البعض، وأن المرحلة الأولى من المبادرة تضم أكثر من 1500 قرية.

وتابع قائلا: كنا نعانى منذ عشرات السنوات من الإهمال فى مصر، ولكن فى عهد الرئيس السيسى، مصر أكدت أن الدول لن تنسى أى فئة، والدولة تعمل على تطويرها بالكامل، وأنه منذ بدء العمل بالمبادرة جرى رصد شكاوى المواطنين والاحتياجات، وبعدها وضع خطة لتطوير القرى وما تحتاجه كل قرية على حدة، وكل قرية لها طبيعة خاصة، ويجرى تشكيل لجنة فى كل قرى من أهاليها لكى تتعامل مع المواطنين ونلبى رغباتهم.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 320 مجمعا خدميا فى جميع المحافظات لخدمة أهالى القرى، وأن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تكلفتها 450 مليار جنيه.