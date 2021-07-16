شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب البريد تعمل يومى السبت والأحد القادمين.. وإجازة العيد تبدأ من الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل 500 مكتب بريد عملائه غدًا السبت لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية المختلفة، على أن تعمل جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها أكثر من 4000 مكتب على مستوى الجمهورية بعد غد الأحد لاستقبال العملاء، بحسب ما أكده مصدر مسؤول بهيئة البريد لليوم السابع.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى لمكاتب البريد يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وتستمر لمدة 6 أيام على أن يستأنف العمل يوم الأحد 25 يوليو الجاري.

ويصل عدد عملاء صندوق توفير البريد إلى 24 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 220 مليار جنيه.