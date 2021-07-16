شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان.. ‏1200 عالم يحذرون من رفع قيود الإغلاق فى إنجلترا: خطر على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عدد كبير من العلماء والخبراء الدوليين من أن خطة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لرفع ‏جميع قيود وباء كورونا تقريبا فى إنجلترا بدءا من يوم الاثنين المقبل، يمثل تهديدا للعالم ويقدم أرضا خصبة ‏لظهور متغيرات من فيروس كورونا مقاومة للقاح.‏

‏وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن علماء وأطباء حذروا فى قمة طارئة من أن وضع ‏بريطانيا كمركز مواصلات عالمى يعنى أن أى متغير جديد يظهر بها سينتشر سريعا حول العالم، وأعربوا ‏عن مخاوف هائلة إزاء خطط داوننج ستريت.‏

ومن بين هؤلاء الذين دقوا أجراس الإنذار مستشارو الحكومة فى نيوزيلندا وإسرائيل وإيطاليا، بينما أيد ‏أكثر من 1200 عالم فى خطاب لدورية لانست التحذير من أن الإستراتيجية يمكن أن تؤدى إلى ظهور ‏متغيرات مقاومة للقاح.‏

وقال مستشار لحكومة نيوزيلندا للقمة إنه وزملائه يشعرون بالذهول من النهج الذى يتم اتخاذه فى إنجلترا.‏

‏وأوضح أنه فى نيوزيلندا سينظرون دائما إلى بريطانيا للقيادة عندما يتعلق الأمر بالتجربة العلمية، وهو ما ‏يجعل من اللافت للغاية أن بريطانيا لا تتبع المبادئ الأساسية للصحة العامة.‏

‏وشارك فى القمة أيضا البروفيسور خوسيه مارتين كورينو من جامعة فالنسيا، والمستشار البارز لمنظمة ‏الصحة العالمية الذى قال إننا لا يمكن أن نفهم لماذا يحدث هذا على الرغم من المعرفة العلمية التى تمتلكها ‏بريطانيا.‏

‏وحذر آخرون من أن نهج الحكومة البريطانية سيتم تقليده من قبل السلطات فى مناطق أخرى لأغراض ‏سياسية.‏