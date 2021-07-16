شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان.. 1200 عالم يحذرون من رفع قيود الإغلاق فى إنجلترا: خطر على العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر عدد كبير من العلماء والخبراء الدوليين من أن خطة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لرفع جميع قيود وباء كورونا تقريبا فى إنجلترا بدءا من يوم الاثنين المقبل، يمثل تهديدا للعالم ويقدم أرضا خصبة لظهور متغيرات من فيروس كورونا مقاومة للقاح.
وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن علماء وأطباء حذروا فى قمة طارئة من أن وضع بريطانيا كمركز مواصلات عالمى يعنى أن أى متغير جديد يظهر بها سينتشر سريعا حول العالم، وأعربوا عن مخاوف هائلة إزاء خطط داوننج ستريت.
ومن بين هؤلاء الذين دقوا أجراس الإنذار مستشارو الحكومة فى نيوزيلندا وإسرائيل وإيطاليا، بينما أيد أكثر من 1200 عالم فى خطاب لدورية لانست التحذير من أن الإستراتيجية يمكن أن تؤدى إلى ظهور متغيرات مقاومة للقاح.
وقال مستشار لحكومة نيوزيلندا للقمة إنه وزملائه يشعرون بالذهول من النهج الذى يتم اتخاذه فى إنجلترا.
وأوضح أنه فى نيوزيلندا سينظرون دائما إلى بريطانيا للقيادة عندما يتعلق الأمر بالتجربة العلمية، وهو ما يجعل من اللافت للغاية أن بريطانيا لا تتبع المبادئ الأساسية للصحة العامة.
وشارك فى القمة أيضا البروفيسور خوسيه مارتين كورينو من جامعة فالنسيا، والمستشار البارز لمنظمة الصحة العالمية الذى قال إننا لا يمكن أن نفهم لماذا يحدث هذا على الرغم من المعرفة العلمية التى تمتلكها بريطانيا.
وحذر آخرون من أن نهج الحكومة البريطانية سيتم تقليده من قبل السلطات فى مناطق أخرى لأغراض سياسية.