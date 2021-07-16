شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتطوير طرق الساحل الشمالى لتتكامل مع المشروعات القومية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قام بجولة تفقدية صباح اليوم الجمعة شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول 160 كم ليصبح 8 حارة مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارة مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارة مرورية لكل اتجاه.

ووجه الرئيس السيسى، بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.