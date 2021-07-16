شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تحظر تصدير الأكسجين إلا بعد موافقة "الصحة والصناعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، جاء ذلك بحسب القرار رقم 321 لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 158 لسنة 2021 اليوم الجمعة.