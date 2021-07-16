شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقلص مكاسبه لكن لا يزال أعلى 72 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين للاتفاق بين السعودية والإمارات بشأن سياسة الإنتاج، وقلل الخام مكاسبه وسط استقرار إيجابي للدولار الأمريكي.



هذا، وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن السعودية والإمارات تمكنتا من حل الخلاف بينهما بشأن سياسة الإنتاج، وذلك عن طريق تحديد مستوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات عند 3.65 مليون برميل يوميا بعد انتهاء العمل باتفاق "أوبك بلس" الجاري والذي سينتهي في أبريل/نيسان عام 2022.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 72.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 70.4 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول 0.5% إلى 73.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.09 دولار وأقل سعر عند 72.3 دولار.