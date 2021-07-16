شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منظومة الإيصال الإلكترونى لدمج الاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتولى وزارة المالية تفعيل مجموعة من المنظومات الهامة التي تدخل ضمن خطط الدولة للرقمنة، ومن ضمن هذه الخطط تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى المقرر تطبيقه خلال أيام، فما هي هذه المنظومة وأهميتها.



س. ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني؟ س. ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني؟ ج. ترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.





س. كيف يمكن لمصلحة الضرائب تحقيق الهدف من منظومة الإيصال الإلكتروني ؟ج. من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.





س. ما هي تفاصيل إطلاق المرحلة الأولي من منظومة الإيصال الإلكترونى؟ج. يشمل إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة 100 ممول خلال 6 أشهر.





س. ما هو الهدف من تطبيق منظومة الإيصال الإليكتروني وتأثيرها على الاقتصاد؟ج. يسهم تطبيق هذه المنظومة في دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.





ما هي مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني؟س. تحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.