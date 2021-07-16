شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ للدولار النيوزلندي عقب بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت استمرار صعود التضخم في البلاد.



وكانت عدة بنوك مركزية على رأسها الاحتياطي الفيدرالي قد قررت مؤخرا تثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



ويرى رئيس الفيدرالي "جيروم باول" أن الارتفاع في التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية جاء بسبب عوامل مؤقتة أبرزها التعافي من تداعيات فيروس كورونا.



هذا، وقد كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين النيوزلندي ارتفع بنسبة 1.3% خلال يونيو/حزيران الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 0.7%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية للشركات النيوزلندية مسجلا 60.7 نقطة في يونيو/حزيران من 57.6 نقطة في مايو/أيار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7015، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 0.7034 في حين سجل أقل سعر عند 0.6968.