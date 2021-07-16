شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلا في بداية الجلسة و"داو جونز" أعلى 35 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية بنسبة 1.3% في يونيو/حزيران مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.4%.



وتترقب الأسواق عن كثب تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات بعد إعلان بعض البنوك نتائجها هذا الأسبوع، وفي الأيام القليلة المقبلة، ستعلن شركات التكنولوجيا الأمريكية عن نتائج أعمالها.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 35009 نقاط، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4371 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 14611 نقطة.