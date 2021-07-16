شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض بأكثر من 2% مع تجدد القلق بشأن الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن الصناعية تحت ضغوط من تجدد القلق بشأن الطلب الصيني.



وفي خطوة تبدو محاولة لدعم النمو المتباطيء، قرر البنك المركزي الصيني خفض متطلبات الاحتياطيات لدى البنوك، كما قررت البنوك الصينية تمديد أجل قروض جديدة في يونيو/حزيران بلغت قيمتها 2.12 تريليون يوان أي ما يعادل 327 مليار دولار مقارنة بقيمة القروض التي قدرت بنحو 1.5 تريليون يوان في مايو/أيار.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني سجلت نموا بنسبة 7.9% في الربع الثاني بيما توقع محللون نموا بنسبة 8%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 8.3% خلال الربع السنوي الثاني، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1%، في حين استقر معدل البطالة عند مستوى 5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 2659 دولارا للأوقية.