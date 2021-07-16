شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 3.7% خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 464.9 مليار جنيه إلى 481.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.6%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%.
بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 31.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.278 مليار ورقة منفذة على 225 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.041 مليار ورقة منفذة على 218 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 24.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 15.2 مليون ورقة منفذة على 1189 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 38.38% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.62%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 483.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 56.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 108.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.3 مليار جنيه بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 164.8 ألف عملية.