شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% بفضل آمال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لترتفع بأكثر من 1% ،تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، يأتي هذا الارتفاع بفضل آمال الطلب العالمي على الوقود ، بعدما رفعت "أوبك" توقعات الطلب خلال العام المقبل ، وبعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام الأمريكية ،ويطغي تأثير ذلك على مخاوف تخمة المعروض مع اقتراب تحالف "أوبك بلس" من الإعلان عن زيادة الإنتاج.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 72.27$ ، من مستوى الافتتاح عند 71.46$، و سجل أدنى مستوي عند 71.20$ الأدنى منذ 8 تموز/يوليو الجاري ،و صعد خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 74.07$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 73.12$ ، وسجل أدنى مستوي عند 73.02$ الأدنى فى أسبوع.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.0% ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تنامي مخاوف تخمة المعروض فى الأسواق ، بعد حل الخلاف بين السعودية والإمارات.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال تقريرها الشهري إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا ،حول 100 مليون برميل يوميا ، بفضل نمو الطلب فى الولايات المتحدة والصين والهند أكبر الدول استهلاكا للنفط فى العالم.

وأظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع انخفاض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 437.58 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

من ناحية أخرى ،تقترب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تسمح بدخول المزيد من العروض إلى السوق.

وبسبب الخلاف السعودي الإماراتي انهارت المحادثات خلال الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس فى وقت سابق هذا الشهر ،بعدما اعترضت الإمارات على خطة لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، وتمديد التخفيضات من نيسان/أبريل 2022 حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.