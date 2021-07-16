شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية على خلاف التوقعات فى يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر حزيران /يونيو مرتفعة بمقدار 0.6% ،على خلاف من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 0.4% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بمقدار 1.7% المعدلة من انخفاض بنسبة 1.3%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 1.3% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.4% ،وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.9% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 0.7% ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.