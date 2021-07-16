القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 16-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.31 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 52.01 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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