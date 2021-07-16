الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 16-7-2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 16-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 16-7-2021 بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.31 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 52.01 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.95 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
  سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.95  جنيه للشراء.

 

52.41  جنيه للبيع.

  سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.31  جنيه للشراء.

 

52.29 جنيه للبيع.

  سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.32  جنيه للشراء.

 

52.29  جنيه للبيع.

  سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.01  جنيه للشراء.

 

52.36  جنيه للبيع.

  سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.26  جنيه للشراء.

 

52.43  جنيه للبيع.

  سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44  جنيه للشراء.

 

52.33  جنيه للبيع.

  سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54  جنيه للشراء.

 

52.36  جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا