شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى ظل احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 92.71 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.58 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.53 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا بنسبة 0.7% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد بيانات قوية عن وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة.

ارتفعت وتيرة التضخم الأمريكية خلال حزيران/يونيو بأسرع وتيرة فى 13 عاما ، الأمر الذي عزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات ،والتي تعتبر خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة فى الولايات المتحدة ، خاصة مبيعات التجزئة الشهرية التي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع انخفاضا بنسبة 0.4% خلال حزيران/يونيو من انخفاض بنسبة 1.3% فى أيار/مايو ، كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من انخفاض بنسبة 0.7% فى الشهر السابق.