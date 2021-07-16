شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد أكثر من 1% تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتفقد أكثر من 1.0% تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف الطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".

انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى مستوي 26.00$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.32$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 26.44$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل ارتفاع معظم الأصول الغير مدرة للعائد بعد هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، حيث يري المستثمرين أن تسارع وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة ،سوف تجبر البنك الفيدرالي الإعلان قريب عن البدء فى تقليص برنامج شراء السندات.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بنسبة 0.5% ، فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف حول مستويات الطلب الفعلي فى الصين.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع نمو أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن فى العالم بأقل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام ،متخليا بشكل سريع عن وتيرة النمو القوية التي حققها خلال الربع الأول ، الأمر الذي قلصت توقعات الطلب الصيني على المعادن والسلع.