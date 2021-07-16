شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.81% بما يعادل -0.44 نقطة ليستقر على سعر 53.65 دولار، ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 55.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه