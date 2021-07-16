شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 0.11 نقطة ليستقر على سعر 68.14 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 68.25، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 70.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد