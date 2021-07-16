شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.91% بما يعادل -3.17 نقطة ليستقر على سعر 344.46 دولار، ليبحث السهم عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 339.70، ليستهدف مستوى المقاومة 358.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه