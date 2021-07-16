شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يكسر دعمه الحالي – تحليل – 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.91% بما يعادل -3.17 نقطة ليستقر على سعر 344.46 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 56.00، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 43.59 إلى 68.37)، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم 56.00، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 53.11 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط