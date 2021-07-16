الاقتصاد

أسعار النفط تسجل 73.62 دولار لبرنت.. و71.77 دولار للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 73.62 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.77 دولار للبرميل. 

 

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم الجمعة، واصلت تراجعها بالأسواق العالمية، واتجهت إلى أكبر انخفاض أسبوعى لها منذ شهر مايو.

 

وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكى خسائر أسبوعية هى الأولى لها منذ شهر مايو الماضى بنسبة 0.8%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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