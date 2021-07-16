شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 16-7 -2021 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 سجل 906 جنيهات.
عيار 21 سجل 793 جنيها.
عيار 18 سجل 679 جنيها.
الجنيه الذهب 6344 جنيها.
أونصة الذهب 1822 دولارا.
ارتفاع أو استقرار أو هبوط الذهب يرتبط بالوقائع والأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، حيث من المنتظر اليوم الجمعة 16 يوليو إعلان تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لمنطقة اليورو ومبيعات التجزئة الأمريكية، وهذا ما سيرسم حركة الذهب خلال الساعات القادمة وقت إغلاق السوق
وكانت أسعار الذهب حققت المكاسب لتبلغ ذروة شهر أمس، بعدما هدّأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من المخاوف إزاء تخفيف مبكر للدعم النقدي، مما أدى لهبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وقال باول في شهادة أمام الكونجرس الأميركي إن سوق العمل "لا تزال بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي رؤيته قبل خفض دعمه للاقتصاد، مضيفًا أن التضخم المرتفع حاليا سينخفض قريبًا.