شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 16-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 16-7-2021 أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، وفى بنك البركة سجل 18.49 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.46 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.46 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.43 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.44 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.49 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.47 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.51 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.45 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.