شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية الآن بعد الاقتراب من مستوى 71.05 هذا الصباح، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لكسر المستوى المذكور وتأكيد فتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض نحو 69.25.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 73.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 72.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط