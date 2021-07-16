شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 4 جلسات بفضل قطاع السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة للمرة الأولى فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، مع ترقب المستثمرين إفصاح الشركات عن المزيد من نتائج الأعمال خلال الربع الثاني من هذا العام ،والتي من المتوقع أن تأتي بأفضل من التقديرات ، بفضل إعادة فتح الاقتصادات المغلقة ، وحقق قطاع السفر والترفيه صعودا قويا ، مع انحسار مخاوف انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى أوروبا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.95% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ، فى ظل انحسار المخاوف المرتبطة بانتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا فى أوروبا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.35% ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من المستوي القياسي الجديد عند 4,392.37 نقطة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاعا فى التضخم لعدة أشهر أخرى قادمة ،لكنها تتوقع أن تنخفض القراءات الساخنة بمرور الوقت.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.25% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.4% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.