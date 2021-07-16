شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، لكنها بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,820.95$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,829.69$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,832.09$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,834.14$ للأونصة ، بفضل تراجع عوائد السندات الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات كامل الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب لا تزال مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 0.7% ، بصدد تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس.

قال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء ،إن ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة يبدو مرتبطا بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ،وأنه سيكون من الخطأ التصرف مع هذا الأمر قبل الأوان ،وأضاف أن الظروف الاقتصادية لتقليص شراء السندات لا تزال بعيدة المنال.

قلصت تلك التصريحات الحذرة من احتمالات قرب بدء المركزي الأمريكي فى تقليص شراء السندات ، والتي تعتبر خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,034.37 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 أيار/مايو الماضي.