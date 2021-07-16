شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تكبد خسارة أسبوعية مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقها لملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، على وشك تكبد خسارة أسبوعية ، بعد تسارع وتيرة التضخم على نطاق واسع فى الولايات المتحدة ، وتزايد احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1797$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1812$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1817$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،مستأنفا خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات التعافي من مستويات منخفضة فى عدة أشهر.

ونزل اليورو لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1771$ ، بعد بيانات قوية هذا الأسبوع عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.

وعلى صعيد تعاملات كامل الأسبوع الجاري ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.7% مقابل العملة الأمريكية ،على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل احتمالات تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت وتيرة التضخم الأمريكية بأسرع وتيرة فى 13 عاما خلال حزيران/يونيو ، الأمر الذي عزز احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات ،والتي تعتبر خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة.