شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يكرر المحاولات الصاعدة– تحليل – 16-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند سعر القهوة بارتداده التصحيحي الأخير على قوة الدعم الإضافي المستقر عند 147.00 ليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة لنلاحظ تسجيله بذلك لمستوى 158.30.

الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة بمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن ذلك سيزيد من فرص تحقيق السعر لاختراق العائق المستقر عند 164.00 وليمكنه ذلك من الوصول نحو 176.80 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 154.30 و 164.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد