شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على سلبية اليورو مقابل الين- تحليل - 16-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج يوم أمس لموجه تصحيحية صاعدة إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الهابط نظرا لتمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 131.10, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, سيزيد بدوره من الضغوط السلبية لنستمر بترجيح التداولات السلبية لحين الوصول نحو المحطات السلبية المستقرة قرب 128.75 و 126.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50 و 128.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز