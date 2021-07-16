شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستقر فوق الدعم الإضافي-تحليل - 16-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتقديم إغلاقات إيجابية جديدة بثباته فوق الدعم الإضافي المستقر عند 151.80 تأكيدا لمحاولة تجديده للهجوم الصاعد خلال الفترة الحالية, كذلك تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد لنتوقع استهداف السعر قريبا للعائق المستقر عند 153.40 وبتجاوزه ستمتد التداولات مباشرة نحو 154.40 و 155.30 على التوالي.

لابد من التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليجبره على تكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 150.30 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 153.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد