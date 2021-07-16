شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال هابط– تحليل - 16-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على استقراره السلبي دون المقاومة الممتدة نحو 1036.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لموجات هابطة تأكيدا لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليمكنه ذلك من التسلل نحو الهدف السلبي الأول المتمركز قرب 1090.00 ومن ثم لننتظر وصوله نحو 1035.00 بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1036.00 و 1090.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة