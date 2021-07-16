شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار كسر المتوسط المتحرك 55– تحليل- 16-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة حتى هذا الصباح بالرغم من استقراره المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 4.4100 متأثرا بتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 4.2100.

محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 يدعونا للتمسك بتوقعنا التصحيحي الهابط لنتوقع بتسلله دون الدعم الحالي, الوصول مباشرة نحو 4.0800 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3600 و 4.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط