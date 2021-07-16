شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بإيجابية الآن ليتحرك حول 73.50، ويتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك ليتجه نحو تحقيق مكاسب لحظية محتملة قبل العودة للانخفاض.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون 74.70، بينما تبدأ أهدافه عند 72.75 وتمتد إلى 71.20 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.70 والمقاومة 74.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط