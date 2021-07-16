شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي ليكسر مستوى 26.25 ويتحرك دونه، ونحتاج لمراقبة تصرف السعر بالنسبة لهذا المستوى، حيث يحتاج السعر للتداول فوقه مجدداً لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 26.80 مبدئياً، بينما يمثّل الثبات دونه عامل سلبي سيضغط على السعر للانخفاض وزيارة مستوى 25.65 كهدف سلبي أول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 26.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد