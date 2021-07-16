شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ليضغط على مستوى 1825.15 ويحاول كسره، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي لزيارة مستويات 1809.00 ثم 1797.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي ليدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، بانتظار الارتقاء فوق 1825.15 لتأكيد التوجه نحو 1860.00 كهدف إيجابي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد